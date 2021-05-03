سخان ماء يتسبب في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية بفاس

هبة بريس - فاس

تسبب سخان ماء كهربائي مساء اليوم الاثنين 03 مايو الجاري، في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية الكائنة بإقامة ديار بوطالب التابعة لمقاطعة سايس بمدينة فاس .

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” أن تماس كهربائي بسخان ماء كان وراء اندلاع الحريق، مشيرا إلى أن الحادث لم يسجل أي إصابة في الأرواح غير أنه خلف خسائر مادية مهمة متمثلة في أضرار لحقت أثاث المنزل المذكور ،إضافة إلى مخلفات ألسنة النار بالجدران الإسمنتية للمنزل

المصادر ذاتها أكدت ان بعض الجيران قاموا بتدخل بطولي لإخماد النيران التي حولت موقع الحريق إلى دخان كثيف ، قبل وصول سيارة الإطفاء التابعة لمصلحة الوقاية المدنية التي تمكنت عناصرها من السيطرة بشكل كلي على الوضع وعملت على إخماد النيران والحد من انتشارها وانتقالها للمساكن المجاورة.

هذا، وحلت المصالح الأمنية أيضا لمعاينة الواقعة وفتح تحقيق لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث. تضيف ذات المصادر

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0