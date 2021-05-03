سخان ماء يتسبب في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية بفاس
الصورة تعبيرية

سخان ماء يتسبب في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية بفاس

2021-05-03 / 6:38 مساءً
0
هبة بريس - فاس

تسبب سخان ماء كهربائي مساء اليوم الاثنين 03 مايو الجاري، في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية الكائنة بإقامة ديار بوطالب التابعة لمقاطعة سايس بمدينة فاس .

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” أن تماس كهربائي بسخان ماء كان وراء اندلاع الحريق، مشيرا إلى أن الحادث لم يسجل أي إصابة في الأرواح غير أنه خلف خسائر مادية مهمة متمثلة في أضرار لحقت أثاث المنزل المذكور ،إضافة إلى مخلفات ألسنة النار بالجدران الإسمنتية للمنزل

المصادر ذاتها أكدت ان بعض الجيران قاموا بتدخل بطولي لإخماد النيران التي حولت موقع الحريق إلى دخان كثيف ، قبل وصول سيارة الإطفاء التابعة لمصلحة الوقاية المدنية التي تمكنت عناصرها من السيطرة بشكل كلي على الوضع وعملت على إخماد النيران والحد من انتشارها وانتقالها للمساكن المجاورة.

هذا، وحلت المصالح الأمنية أيضا لمعاينة الواقعة وفتح تحقيق لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث. تضيف ذات المصادر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا متلبسا بالسرقة داخل وكالة لصرف العملات

أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا متلبسا بالسرقة داخل وكالة لصرف…

2021-05-03 / 4:36 مساءً
Photo of مارتيل.. توقيف 3 أشخاص وحجز 30 كلغ من مخدر الشيرا وسيارتين

مارتيل.. توقيف 3 أشخاص وحجز 30 كلغ من مخدر…

2021-05-03 / 1:05 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف سائق سيارة عرض حياة عناصر أمن للخطر

الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف سائق سيارة عرض حياة عناصر…

2021-05-03 / 9:53 صباحًا
Photo of مريع بأكادير: آلة حصاد تفصل رأس شاب عشريني عن جسده

مريع بأكادير: آلة حصاد تفصل رأس شاب عشريني عن…

2021-05-02 / 11:05 مساءً
Photo of سطات…سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري

سطات…سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري

2021-05-02 / 2:09 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية قرب سواحل الحسيمة بقوة 4.3 درجات

تسجيل هزة أرضية قرب سواحل الحسيمة بقوة 4.3 درجات

2021-05-01 / 10:59 مساءً
Photo of طرفاية : إصابات إثر حادث خطير قرب جماعة الدورة

طرفاية : إصابات إثر حادث خطير قرب جماعة الدورة

2021-05-01 / 10:03 مساءً
Photo of أكادير: الدلاح يرسل عائلة إلى المستعجلات، والإبنةالصغيرة تفارق الحياة بسببه

أكادير: الدلاح يرسل عائلة إلى المستعجلات، والإبنةالصغيرة تفارق الحياة…

2021-05-01 / 9:01 مساءً
Photo of زاكورة : تنسيق أمني يسقط عصابة للتهريب الدولي للمخدرات

زاكورة : تنسيق أمني يسقط عصابة للتهريب الدولي للمخدرات

2021-05-01 / 12:44 مساءً
Photo of الرباط.. توقيف شخص وإجهاض محاولة تهريب 498 كلغ من مخدر الشيرا

الرباط.. توقيف شخص وإجهاض محاولة تهريب 498 كلغ من…

2021-05-01 / 12:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق