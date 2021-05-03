تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود كورونا بعد رمضان
هبة بريس ـ الرباط
أفاد مصدر موثوق، واعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة، وأخذا بعين الاعتبار عدد الحالات الإيجابية المسجلة بمجموع التراب الوطني، ستتجه الحكومة، بعد شهر رمضان الفضيل، إلى إعادة النظر في بعض التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء ببلادنا.
وذكر ذات المصدر، أنه سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا، حسب التطورات التي ستعرفها الوضعية الوبائية في المملكة.
هذا وتأتي قرارات الحكومة بسبب التراجع في الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا، مقابل التقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
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3 تعليقات
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N’est ce pas !!!!!
Il faut ouvrir les frontières aussi avec le test pour rentrée au bled on a des de la famille des enfants faut bien pensé à nous aussi hasbiya laho wanema lwakile
حذار من التخفيف
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يقع في أي مكان آخر، ما لم يتم التقيد باحتياطات الصحة العامة، التي دعت إليها المنظمة منذ بداية الجائحة، معتبرة أن اللقاحات “هي جزء من الإجابة، ولكنها ليست الحل الوحيد”.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي بجنيف، إن البلدين مثلا أكثر من نصف حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التي “تواجه وضعا هشا للغاية”.