تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود كورونا بعد رمضان
الصورة من الارشيف

تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود كورونا بعد رمضان

2021-05-03 / 5:52 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد مصدر موثوق، واعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة، وأخذا بعين الاعتبار عدد الحالات الإيجابية المسجلة بمجموع التراب الوطني، ستتجه الحكومة، بعد شهر رمضان الفضيل، إلى إعادة النظر في بعض التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء ببلادنا.

وذكر ذات المصدر، أنه سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا، حسب التطورات التي ستعرفها الوضعية الوبائية في المملكة.

هذا وتأتي قرارات الحكومة بسبب التراجع في الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا، مقابل التقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

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