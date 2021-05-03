صورة تعبيرية

أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا متلبسا بالسرقة داخل وكالة لصرف العملات

2021-05-03 / 4:36 مساءً
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هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 3 ماي الجاي، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على سرقة مبلغ مالي تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات بشارع “العقيد العلام” بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لدراجيي الشرطة عن توقيفه غير بعيد عن مكان النازلة، وهو في حالة تلبس بحيازة متحصلات الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الاثنين.

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