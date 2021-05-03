كورونا الاصاابت المغرب
الصورة من الأرشيف

خلال 24 ساعة.. تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-03 / 4:21 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 511912 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت 51,3 %

إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت…

2021-05-03 / 4:39 مساءً
Photo of تسجيل 209 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 209 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-05-03 / 4:28 مساءً
Photo of تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-03 / 4:24 مساءً
Photo of تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالبيضاء

تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالبيضاء

2021-05-03 / 3:45 مساءً
Photo of دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3 أشهر أخرى

دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3…

2021-05-03 / 3:10 مساءً
Photo of نقابة: حرية نقد الأعمال التلفزية مكفولة للجميع دون التضييق على حرية الإبداع

نقابة: حرية نقد الأعمال التلفزية مكفولة للجميع دون التضييق…

2021-05-03 / 11:55 صباحًا
Photo of صادم : ما السر وراء إستقالة دكتور من هيأة أطباء مراكش ؟

صادم : ما السر وراء إستقالة دكتور من هيأة…

2021-05-03 / 11:07 صباحًا
Photo of طنجة.. توقيف 20 شخصا خرقوا حالة الطوارئ للمشاركة في تنظيم أنشطة قمار

طنجة.. توقيف 20 شخصا خرقوا حالة الطوارئ للمشاركة في…

2021-05-03 / 10:18 صباحًا
Photo of طقس الإثنين .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الإثنين .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من…

2021-05-03 / 9:34 صباحًا
Photo of سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

2021-05-02 / 11:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق