تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالبيضاء
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار.
وذكر البلاغ، بأن الحالة الأولى سُجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب، مشيرا الى إنه “تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي”.
وأضافت الوزارة بأنه “تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة”
وتابعت أنه بالموازاة مع استمرار التحريات والإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذه السلالة بالبلاد، ستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.
5 تعليقات
واش دنبنا حنا علاش ما يغلقوش الحدود وتهناو من هاد المشاكل
Siro kedbo 3la rassemble
هههه بداو عاوداتاني ياك سادين البر والبحر والجو ومابينهم ولي كديخل من المطار اجنبي عندو تحاليل سلبية اقل من 24 ساعة اووووو الفيروس ولا كيولد ودبر سلالة وكيختار العروسة كل مرة منين ماشاء الله ها الذرية الانجليزية ها الجنوب افريقية هالهندية ها المريخية …باقي نعقل قلتو لينا الفيروس كينتاشر بالتقاسم ماشي بالتناسل …اوا زيرو معانا شوي
نحن المواطنون في حيرة.الحكومة تقول بأنها اغلقت علينا جميع الحدود البرية البحرية والجوية.من الذي ادخل هدا الفيروس الهندي المحتوى اذن.نريد إجابة من الحكومة أو تحريات من الصحافة.
هههه بداو عاوداتاني ياك سادين البر والبحر والجو. وبعدا ديك السلآلة الانجليزية شفتهم ضربو عليها الطططمم. ولا بانت ليهم مامعامراش العين وآآقيلا…. هاد شي راهه ماشي غير بسال … راه بدآ كيحماض ..