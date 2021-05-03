كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالبيضاء

2021-05-03 / 3:45 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار.

وذكر البلاغ، بأن الحالة الأولى سُجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب، مشيرا الى إنه “تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي”.

وأضافت الوزارة بأنه “تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة”

وتابعت أنه بالموازاة مع استمرار التحريات والإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذه السلالة بالبلاد، ستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت 51,3 %

إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت…

2021-05-03 / 4:39 مساءً
Photo of تسجيل 209 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 209 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-05-03 / 4:28 مساءً
Photo of تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-03 / 4:24 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-03 / 4:21 مساءً
Photo of دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3 أشهر أخرى

دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3…

2021-05-03 / 3:10 مساءً
Photo of نقابة: حرية نقد الأعمال التلفزية مكفولة للجميع دون التضييق على حرية الإبداع

نقابة: حرية نقد الأعمال التلفزية مكفولة للجميع دون التضييق…

2021-05-03 / 11:55 صباحًا
Photo of صادم : ما السر وراء إستقالة دكتور من هيأة أطباء مراكش ؟

صادم : ما السر وراء إستقالة دكتور من هيأة…

2021-05-03 / 11:07 صباحًا
Photo of طنجة.. توقيف 20 شخصا خرقوا حالة الطوارئ للمشاركة في تنظيم أنشطة قمار

طنجة.. توقيف 20 شخصا خرقوا حالة الطوارئ للمشاركة في…

2021-05-03 / 10:18 صباحًا
Photo of طقس الإثنين .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الإثنين .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من…

2021-05-03 / 9:34 صباحًا
Photo of سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

2021-05-02 / 11:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق