تطرقا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.. بوريطة بتباحث ونظيره الفنلندي

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية فنلندا، بيكا هافيستو.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الممتازة بين المغرب وفنلندا، وجددا رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها.

وأبرز البلاغ أنه بعد تأكيد زيارة بيكا هافيستو للمغرب في أقرب وقت، شدد الوزيران على أهمية تعزيز الحوار السياسي، وكذا الشراكة الاقتصادية الثنائية من خلال الانفتاح على محاور تعاون جديدة ومبتكرة، من قبيل تطوير سلاسل القيمة الجديدة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف المصدر ذاته، أن هافيستو أعرب بهذه المناسبة عن دعم فنلندا للنهوض بالشراكة الاستراتيجية النموذجية والمثمرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مجددا تثمين فنلندا للدور المهم الذي يضطلع به المغرب كفاعل حاسم في إفريقيا وكقطب مرجعي في مجال الاستقرار والتنمية.

واتفق بوريطة وهافيستو على مواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما حول ليبيا ومنطقة الساحل، كما أعربا عن ارتياحهما للتنسيق بين المغرب وفنلندا على المستوى متعدد

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