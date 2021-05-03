بشار الاسد

رسميا.. بشار الأسد مرشحا للرئاسة لولاية رابعة

2021-05-03 / 2:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الاثنين، على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 ماي الجاري.

كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين هما: عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي.

وأعلن في دمشق، الأربعاء الماضي، إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحا من بينهم 7 نساء.

ويعد هذا العدد من المرشحين على الرئاسة الأول من نوعه في تاريخ سوريا. وكان باب الترشيح فتح في 19 أبريل لمدة 10 أيام.

وبحسب القانون الانتخابي السوري المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال “تأييدا خطيا” لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدما في خوض الانتخابات.

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