الوافي: مآل عملية “مرحبا2021” ستحدده الحالة الوبائية لكورونا

لبنى أبروك - هبة بريس

أكدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن تطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا بدول إقامة مغاربة الخارج، هي محدد أساسي لمآل تنظيم عملية مرحبا 2021.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن من محددات تنظيم العملية أيضا، فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وبلدان العبور، لافتة الى العملية تتم بتنسيق مع دول العبور والاستقبال.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة المكلفة بتنيظم عملية مرحبا، عقدت اجتماعا بتاريخ 18 أبريل لاتخاذ جميع الإجراءات لتيسير مواكبة وضمان استقبال جيد لمغاربة العالم، متى اتخذت دول الاقامة والمغرب قرارات لفتح الحدود.

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 1 12