الوافي تدعو الأحزاب لتعبئة شبيباتها للتصدي للشائعات حول “القضية الوطنية”

هبة بريس - الرباط

دعت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، القادة السياسيين إلى تعبئة شبيباتهم للتصدي للشائعات والأخبار الزائفة حول “القضية الوطنية”.

وأكدت الوافي في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، على ضرورة انخراط جميع الجهات والفاعلين للترافع حول قضية الصحراء المغربية التي تعد أهم وأولى القضايا الوطنية.

وشددت الوزيرة على أهمية التصدي للأخبار الزائفة التي تروج لها الآلة الإعلامية للجبهة الانفصالية وداعميها حول القضية .

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