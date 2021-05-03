العثماني عن الإعلامي الداه محمد الأغظف: كان وطنيا غيورا ومهنيا راقيا

هبة بريس - الرباط

نعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإعلامي محمد الأغضف الداه مدير قناة العيون الجهوية الذي وافته المنية أمس الأحد، عن عمر يناهز 63 سنة.

وقال العثماني في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “توفي الإعلامي الوطني محمد الأغضف الداه، الذي اشتغل مديرا لقناة “العيون الجهوية” منذ إطلاقها سنة 2004، عرفته وطنيا غيورا، مهنيا راقيا، مناضلا قويا، مما جعله هدفا لهجومات خصوم الوطن. رحمة الله عليه وغفر له ورزق أسرته الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

هذا وتوفي أمس الأحد، مدير قناة العيون الجهوية، الداه محمد الأغضف، عن عمر يناهز 63 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسبما أعلنت الشركة الوطنية والإذاعة والتلفزيون (SNRT) على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المصدر ذاته أن الراحل، قبل أن يشتغل منصب مدير قناة العيون الجهوية التي أشرف على وضع اللبنات الأولى لإطلاقها سنة 2004، ترأس مكتب جريدتي “العلم” و”لوبنيون” في العيون سنة 1991، ثم مراسلا لوكالة الأنباء الفرنسية سنة 1993 في الصحراء المغربية.

وشغل الداه محمد، الحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في حقوق الإنسان، عدة مناصب في مجال الصحافة الوطنية والدولية، خاصة في “لوموند” و”لوفيغارو” و”ليكسبريس”.

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