قناة جزائرية تعترف ب”سرقة” سلسلة “حديدان” وتعتذر للمغاربة

هبة بريس

أعلنت قناة “الفجر الجزائرية”، مساء أمس الأحد، عن توقيف بث مسلسل “بوصندوق”، خلال شهر رمضان.

وذكرت القناة، أن قرارها جاء بعدما تبين أن مخرج العمل الجزائري قام باقتباس الفكرة من سلسلة “حديدان” مع إدماج موسيقى “رمانة وبرطال”، مقدمة اعتذارها للشعب المغربي.

وجاء قرار القناة الجزائرية، بعد انتقادات عدد من النشطاء المغاربة، الذي عابوا على أصحاب العمل سرقة فكرة وجميع تفاصيل “سلسلة حديدان” لمخرجته المغربية فاطمة علي بوبكدي وتشخيص الفنان كمال كاظيمي.

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