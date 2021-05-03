سليمان العمراني : العدالة والتنمية ستفوز بالانتخابات المقبلة وهذا رأينا عن القنب الهندي وأخنوش

2021-05-03 / 10:25 صباحًا
2

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بكاء وانهيار أب بعد حرمانه من رؤية أطفاله الصغار بالمحمدية ويتهم زوجته بالاستيلاء على منزله وسيارته

بكاء وانهيار أب بعد حرمانه من رؤية أطفاله الصغار…

2021-05-03 / 5:31 مساءً
Photo of شهيوات هبة مع نادية ح20 : طريقة سهلة لتحضير ”سيخ كباب“

شهيوات هبة مع نادية ح20 : طريقة سهلة لتحضير…

2021-05-03 / 5:00 مساءً
Photo of صحتك في رمضان 20: رجيم مرضى السكري… نصائح ومحاذير

صحتك في رمضان 20: رجيم مرضى السكري… نصائح ومحاذير

2021-05-03 / 4:31 مساءً
Photo of حتا حنا ولادهم : قصة با حسن من دار العجزة يعقوب المنصور بالرباط

حتا حنا ولادهم : قصة با حسن من دار…

2021-05-03 / 4:22 مساءً
Photo of هكذا يعيش مواطنون في حي سكني يفتقر لكل شئ بدار بوعزة

هكذا يعيش مواطنون في حي سكني يفتقر لكل شئ…

2021-05-03 / 2:59 مساءً
Photo of تصريح قوي حول إقبال عدد كبير من الشباب على الهجرة السرية بالفنيدق :”….المنظومة السياسية هي السبب“

تصريح قوي حول إقبال عدد كبير من الشباب على…

2021-05-03 / 2:25 مساءً
Photo of فطور في زنقة مع مواطن متشرد دارت به الوقت

فطور في زنقة مع مواطن متشرد دارت به الوقت

2021-05-03 / 1:28 مساءً
Photo of صديق ضحية الفنيدق:” بغينا حلول و بديل اقتصادي و نخدمو العام كامل ماشي 3 أشهر فقط”

صديق ضحية الفنيدق:” بغينا حلول و بديل اقتصادي و…

2021-05-03 / 1:23 مساءً
Photo of نظرات في القانون مع المحامي بكار السباعي:ح20: من هم المتدخلون في حماية الطفل من الألعاب الخطيرة؟؟

نظرات في القانون مع المحامي بكار السباعي:ح20: من هم…

2021-05-03 / 11:00 صباحًا
Photo of نفحات دينية مع د. عبد اللطيف زاهد ح 20 : العشر الأواخر فرصة للاجتهاد

نفحات دينية مع د. عبد اللطيف زاهد ح 20…

2021-05-03 / 10:00 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. عقليتـكم واحـدة ، يجـب تغــيـيرهـا ، إن الله لا يغيـر مـابقـوم حتى يغيـروا مـا بأنفـسـهـم . إذا بقيـنـا عـلى الحـال فـلا مستقبـل للبــلاد…

  2. عقليتـكم واحـدة ، يجـب تغــيـيرهـا ، إن الله لا يغيـر مـابقـوم حتى يغيـروا مـا بأنفـسـهـم . إذا بقيـنـا عـلى الحـال فـلا مستقبـل للبــلاد…
    أمـا بالنسبـة لتقنـين الكيـف ،فـلا تقنـين للمـحـرم تحت مظلـة غـاية طبيـة كـما تـدعـون .
    كفـانــا مـن فضـائـحكم واختـلالاتم ، إنـكـم بعيــدون عـن الديمقـراطيـة كمـا لمسنــا منـذ تسـلطــكم عـلى البـلاد وجثـومـكم على رقــاب العبـــاد…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق