سليمان العمراني : العدالة والتنمية ستفوز بالانتخابات المقبلة وهذا رأينا عن القنب الهندي وأخنوش

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2 تعليقات
عقليتـكم واحـدة ، يجـب تغــيـيرهـا ، إن الله لا يغيـر مـابقـوم حتى يغيـروا مـا بأنفـسـهـم . إذا بقيـنـا عـلى الحـال فـلا مستقبـل للبــلاد…
عقليتـكم واحـدة ، يجـب تغــيـيرهـا ، إن الله لا يغيـر مـابقـوم حتى يغيـروا مـا بأنفـسـهـم . إذا بقيـنـا عـلى الحـال فـلا مستقبـل للبــلاد…
أمـا بالنسبـة لتقنـين الكيـف ،فـلا تقنـين للمـحـرم تحت مظلـة غـاية طبيـة كـما تـدعـون .
كفـانــا مـن فضـائـحكم واختـلالاتم ، إنـكـم بعيــدون عـن الديمقـراطيـة كمـا لمسنــا منـذ تسـلطــكم عـلى البـلاد وجثـومـكم على رقــاب العبـــاد…