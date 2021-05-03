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طنجة.. توقيف 20 شخصا خرقوا حالة الطوارئ للمشاركة في تنظيم أنشطة قمار

2021-05-03 / 10:18 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف 20 شخصا، من بينهم ثلاث نساء إحداهن من جنسية أوروبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في أنشطة شبكة لتنظيم القمار وتسيير محل لألعاب الحظ بدون ترخيص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة كانت قد باشرت عمليات للمراقبة داخل شقتين كائنتين بمنطقة مالابطا بمدينة طنجة، واللتين حولهما أصحابها إلى فضاءات مجهزة تستغل في تنظيم واستدراج الراغبين في المشاركة في أعمال القمار، حيث تم توقيف أصحاب ومسيري هذه الشقق فضلا عن ضبط عدد من الزبائن.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بهذه الشقق، أسفرت أيضا عن حجز طاولات ومعدات تستعمل في القمار، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.

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