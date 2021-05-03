سناء مبتسم

بطلة “سلمات أبو البنات” تكشف تفاصيل مشاركتها في الجزء الثالث واستقرارها خارج المغرب

2021-05-03 / 10:06 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

سناء مبتسم ممثلة و عارضة أزياء مغربية، أحب الجمهور عفويتها الإنسيابية و رقيها…تفضل الأداء الطبيعي الغير مصطنع، و لطالما كانت خير مثال للمرأة المغربية داخل و خارج أرض الوطن.

شاركت سناء مبتسم في العديد من عروض الأزياء و الموضة قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل و الفن و المشاركة في فيلم قصر السوق إلى جانب الفنان رشيد الوالي…

و للمزيد من التفاصيل عن سيرتها و كذا مسارها المهني، ربط طاقم هبة بريس الإتصال بها، حيث كشفت مجموعة من التفاصيل أبرزها مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل سلمات ابو البنات، و هو الجزء المليء بالأحداث و المفاجئات المثيرة التي سوف تبهر المتفرج المغربي على حد تعبيرها.

و عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، قالت سناء أنها حينها لم تكن قادرة على الالتزام بسبب ظروفها العائلية، لكن سرعان ما شعرت بأنها قادرة على الاستمرار في المجال الفني، و إعطائه حقه لم تتوانى بالعودة.

و عن استقرارها بالمغرب أو اسبانيا، كشفت سناء أنها مستقرة بإسبانيا منذ سنوات لكن هذا لم يمنع زيارتها للمغرب بشكل مستمر، مشيرة انها و أبنائها يعشقون المغرب بكل تفاصيله.

و ردا على سؤال “ماهي الأعمال الرمضانية التي تتابعينها”، اختارت سناء السيتكوم الرمضاني “قهوة نص نص” للمخرج المبدع هشام الجباري بسبب تزامنها و وقت الافطار.

و عن رشاقتها و جمالها اللافت، قدمت سناء الشكر لكل متابعيها على الرسائل التي يبعثونها لها، معربة عن الطاقة الإيجابية التي تستمدها منهم، مشيرة أنها قامت بجمع مجموعة من المنتجات و والوصفات الطبيعية التي تعتمدهم في روتينها اليومي و وضعهم رهن إشارة جمهورها.

و اختتمت نجمة سلمات ابو البنات كلامها بتجديد الشكر لجمهورها و كذا الصفحات التي تتداول أخبارها بشكل مستمر، و كذلك كل من تفاعل مع المسلسل و دورها فيه بشكل خاص.

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