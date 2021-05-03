صورة تعبيرية

الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف سائق سيارة عرض حياة عناصر أمن للخطر

2021-05-03 / 9:53 صباحًا
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء امس الأحد، وذلك في تدخل أمني لتوقيف سائق سيارة رباعية الدفع، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، والذي رفض الامتثال وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر دورية تابعة لفرقة مكافحة العصابات، كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، غير أنه واجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة وتعمد صدم سيارة الشرطة وإلحاق خسائر مادية بها وتعريض حياة راكبيها والمارة للخطر، مما اضطر أحد عناصر الدورية لاستعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية أتبعها بعيارات أصابت عجلات سيارة المشتبه فيه.

وأضاف البلاغ، أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بسيارته عن حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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