سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” أن التحريات التي باشرتها مصالح الامن بزاكورة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نجحت في الاطاحة بأحد العناصر الرئيسية في عملية ” طن ونصف ” من مخدر الشيرا ، التي تم إحباطها يوم أمس السبت 1 ماي، في الحدود بين إقليمي زاكورة وتنغير .

فحسب مصادر الجريدة فالعنصر الرئيسي الذي تم اعتقاله اليوم الاحد 2 ماي الجاري، قد ذكر اسمه في عدد من العمليات التي تم إحباطها مؤخرا في الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر.

الموقوف يتحدر من إقليم الراشيدية يتم الاستماع اليه في المنسوب له في إنتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، وبعدها قاضي التحقيق من أجل فك عدد من الخيوط المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات في المنطقة، التي عرفت مؤخرا إحباط عدد من محاولاتها عبر الحدود واعتقال عدد من المشتبه فيهم.

كما ذكرت ذات المصادر أن هذا المشتبه فيه كان موضوع مذكرات بحث وطنية للشرطة والدرك في عدد من أقاليم الجهة.

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