بسبب كورونا.. سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة العيد

2021-05-03 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في سلطنة عمان عدم إقامة صلاة عيد الفطر هذا العام، وعدم إقامة أسواقه التقليدية “الهبطات”.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية “أونا”، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اليوم الأحد عدم إقامة صلاة العيد وأسواقه التقليدية “الهبطات”، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بمقر وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها.

وقررت اللجنة كذلك استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة، من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.

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