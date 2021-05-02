بسبب احتلال الملك العمومي.. ساكنة حي بجرسيف ممنوعة من الخروج والدخول إلى منازلها

2021-05-02 / 11:30 مساءً
0
هبة بريس- جرسيف

صار احتلال الملك العمومي والترامي على الأرصفة وإغلاق الشوارع والأزقة، شيئا مباحا بمدينة جرسيف، هذا ما تؤكده الصور التي تظهر الحجم المترامي عليه من الملك العمومي، بحي “ليراك” من طرف الباعة المتجولين وتجار الرصيف الذين أغلقوا الممرات والمنافذ ومنعوا أصحاب المنازل من حق الولوج والخروج من بيوتهم.

ففي الوقت الذي يتم فيه تحرير الملك العمومي في العديد من المدن، حيث يتجند العديد من رجال السلطة لمحاربة هذه الظاهرة المعرقلة للسير والجولان والمشوهة للمنظر العام، تلتزم سلطات جرسيف الصمت تجاه احتلال الملك العمومي بـ”العلالي”، بهذا الحي ، الذي أضحى عنوانا للفوضى.

لذلك، تجددت المطالب بشن حملة واسعة النطاق على محتلي الملك العام بحي “ليراك”، قصد التصدي للمخالفين الذين يشكلون حاجزا أمام ممارسة ساكنة الحي لحقوقهم في الخروج والدخول الى منازلهم دون “عراقيل “.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

سقوط عنصر رئيسي في قضية الاتجار الدولي للمخدرات بزاكورة

2021-05-02 / 11:30 مساءً
Photo of الابراهيمي :”مايقع بالهند لايستثني بلدا اذا وجد الفيروس الظروف السانحة لذلك”

الابراهيمي :”مايقع بالهند لايستثني بلدا اذا وجد الفيروس الظروف…

2021-05-02 / 9:15 مساءً
Photo of عذرا أستاذي..انتظرناك أمام باب القسم ولم تأت

عذرا أستاذي..انتظرناك أمام باب القسم ولم تأت

2021-05-02 / 8:31 مساءً
Photo of مدير قناة العيون الداه محمد الأغضف في ذمة الله

مدير قناة العيون الداه محمد الأغضف في ذمة الله

2021-05-02 / 8:13 مساءً
Photo of “بام” المستشارين يجتمع بفعاليات معنية “بتقنين الكيف” بالشمال

“بام” المستشارين يجتمع بفعاليات معنية “بتقنين الكيف” بالشمال

2021-05-02 / 8:10 مساءً
Photo of طانطان.. توزيع مساعدات غذائية على 40 أسرة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء

طانطان.. توزيع مساعدات غذائية على 40 أسرة من المهاجرين…

2021-05-02 / 5:51 مساءً
Photo of بودرا: الحكومة مطالبة باعطاء الجهات صلاحية تحديد توقيت الاغلاق

بودرا: الحكومة مطالبة باعطاء الجهات صلاحية تحديد توقيت الاغلاق

2021-05-02 / 5:25 مساءً
Photo of فضيحة بورزازات … توقيف ” مسؤول عسكري” يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه

فضيحة بورزازات … توقيف ” مسؤول عسكري” يشتبه فيه…

2021-05-02 / 4:34 مساءً
Photo of حالات الشفاء ..تسجيل284 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء ..تسجيل284 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

2021-05-02 / 4:24 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

2021-05-02 / 4:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق