أمريكيون بين قتلى المهرجان الديني في إسرائيل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل، إن عددا من المواطنين الأمريكيين هم من بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

ولقى ما لا يقل عن 45 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 100 في الكارثة التي وقعت على سفوح جبل ميرون في إسرائيل، والتي وقعت ليل الخميس والجمعة.

وقال المتحدثه باسم السفارة: “يمكننا أن نؤكد أن العديد من المواطنين الأمريكيين كانوا من بين القتلى والجرحى”.

وأضافت “تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر”.

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