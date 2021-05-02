في سن الـ 22.. أشرف حكيمي يحقق اللقب السادس في مشواره الاحترافي

هبة بريس- القسم الرياضي

حقق الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلانو اللقب السادس في مشواره الاحترافي، بعدما توج رسميا بلقب الدوري الإيطالي مع فريقه.

ويعتبر لقب الدوري الإيطالي اللقب السادس في مشوار اللاعب الاحترافي، بعدما توج في وقت سابق بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد، إلى جانب تتويجه بلقب السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند.

يشار إلى أن أشرف حكيمي خاض حتى الآن 33 مباراة مع الإنتر في الكالتشيو، ساهم خلالها في 14 هدفا، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 7 أخرى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0