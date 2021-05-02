مقتل رجل الدين البارز في الكونغو الديمقراطية أثناء الصلاة

هبة بريس- الرباط

قتل رجل دين مسلم في جمهورية الكونغو الديمقراطية رميا بالرصاص أثناء الصلاة في المسجد الكبير في مدينة بيني.

وقال ناشط حقوقي إن منفذ الهجوم أطلق النار على الشيخ علي أميني أثناء أدائه صلاة المغرب ولاذ بالفرار السبت الماضي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن رجل الدين أميني كان ممن ينتقدون بشدة الجماعات المسلحة الإسلامية في المنطقة.

وتعاني الكونغو الديمقراطية الشرقية اضطرابات حادة، أسهمت فيها هجمات يشنها تنظيم الدولة على هذه الدولة الأفريقية.

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