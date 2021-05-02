مدير قناة العيون الداه محمد الأغضف في ذمة الله

2021-05-02 / 8:13 مساءً
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هبة بريس-

توفي اليوم الأحد، مدير قناة العيون الجهوية، الداه محمد الأغضف، عن عمر يناهز 63 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسبما أعلنت الشركة الوطنية والإذاعة والتلفزيون (SNRT) على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المصدر ذاته أنه الراحل، قبل أن يشتغل منصب مدير قناة العيون الجهوية التي أشرف على وضع اللبنات الأولى لإطلاقها سنة 2004، ترأس مكتب جريدتي “العلم” و”لوبنيون” في العيون سنة 1991، ثم مراسلا لوكالة الأنباء الفرنسية سنة 1993 في الصحراء المغربية.

واشتغل الداه محمد، الحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في حقوق الإنسان، عدة مناصب في مجال الصحافة الوطنية والدولية، خاصة في “لوموند” و”لوفيغارو” و”الاكسبريس”.

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