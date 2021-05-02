“بام” المستشارين يجتمع بفعاليات معنية “بتقنين الكيف” بالشمال

هبة بريس- الرباط

بعد كشف بلاغ صادر عن رئاسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ، أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سيعقد لقاء ، غدا الاثنين، بمقر مجلس المستشارين، فعاليات مدنية من المناطق الشمالية، والمعنية بشكل مباشر بمشروع “تقنين زراعة الكيف”.

وأوضح بلاغ رئاسة “الجرار” بالغرفة الثانية، أن هذا اللقاء، الذي ينطلق بداية من الساعة الواحدة والنصف زوالا، سيعرف مشاركة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

جدير بالذكر أن “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21،” المتعلق بتقنين الكيف والتي تضم أزيد من 250 جمعية مغربية مستقلة، أصدرت بلاغا تقول فيه أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.

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