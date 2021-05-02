نيجيريا.. مقتل 16 جنديا في هجوم مسلح غرب البلاد

2021-05-02 / 7:41 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قتل 16 جنديا من الجيش النيجري، واختطف 2 آخرين في هجوم مسلح قرب بلدة تيليا غرب البلاد.

وقال مصدر أمني، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد، إن “16 جنديا نيجريا لقوا حتفهم في هجوم مسلح على وحدة عسكرية قرب بلدة تيليا غرب النيجر”.

وأضاف المصدر أنه “تم خطف جنديين آخرين من قبل مسلحين مجهولين”. وتأتي الحادثة بعد أيام على تأكيد وسائل إعلام محلية في البلاد أنه تم القبض على النقيب ساني غوروزا، الذي يفترض أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في 30-31 مارس/ آذار.

وبينت وسائل الإعلام أنه تم تسليم غوروزا للسلطات في نيامي، التي كانت قد أصدرت أمرا بتوقيفه.

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