الصورة لمعبر باب سبتة

السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31 ماي

2021-05-02 / 6:52 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

قررت السلطات الإسبانية، تمديد إغلاق الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين مع باقي التراب المغربي إلى غاي 31 من شهر ماي القادم .

ونُشر خبر تمديد الإغلاق في الجريدة الرسمية الإسبانية الصادرة يوم الجمعة 30 أبريل 2021 ، مشيرا إلى أن القرار يستند أساسا إلى الوضعية الصحية الحالية المرتبطة بانتشار فيروس”كوفيد-19″.

وقرر المغرب في 13 مارس المنصرم، إغلاق معبر باب سبتة المحتلة، في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19″، غير أن المعبر الحدودي مع الثغر المحتل، أعيد فتحه في مناسبات عديدة في إطار عملية “الممرات الإنسانية” لإتاحة الفرصة للمغاربة العالقين في سبتة للعودة الى أرض الوطن.

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