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الصورة من الارشيف

سلطات سبتة المحتلة تجري فحص العظام لتحديد أعمار العابرين سباحة

2021-05-02 / 5:12 مساءً
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هية بريس- مكتب طنجة

قالت وكالة الانباء الاسبانية “ايفي” ، اليوم الاحد أن السلطات الحكومية في سبتة المحتلة، أن 48 من إجمالي الذين وصلوا الى المدينة المحتلة سباحة انطلاقا من الفنيدق و هم قاصرون، حيث سيتم إجراء فحوصات العظام لتحديد أعمارهم.

وأضافت وكالة الانباء الاسبانية أن هدف الفحوصات هو التاكد من أعمار القاصرين الذين سيتم نقلهم إلى مركز استقبال للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، ولن يتم ترحيلهم إلى المغرب.

و دخل نحو 159 مغربيًا سباحة بين يومي السبت والأحد الماضيين وفي الساعات الأولى من يوم الاثنين المنصرم، باستثناء واحد من السودان الى مدينة سبتة المغربية المحتلة.

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