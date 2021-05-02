ضيحة بورزازات ... توقيف " مسؤول عسكري" يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه
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فضيحة بورزازات … توقيف ” مسؤول عسكري” يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه

2021-05-02 / 4:34 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت بمدينة ورزازات فضيحة ، لازالت مصالح الشرطة القضائية تبحث في مدى صحتها ،بعد إعتقالها لضابط سامي برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بمدينة ورزازات مساء أمس السبت 1 ماي الجاري، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنتيه، البالغتين من العمر على التوالي 12 و25 سنة.

وجاء توقيف الضابط المتهم، حسب مصادر مطلعة، بناء على شكاية تقدمت بها لدى مصالح الأمن بالمدينة المذكورة، ابنته الصغرى، البالغة 12 سنة من عمرها، تتهمه من خلالها بهتك عرضها هي وشقيقتها ذات الـ25 ربيعا.

ولازال يسود الغموض حول هذه القضية التي إنفجرت في إقليم أغلب سكانه محافظين .

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