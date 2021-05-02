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خلال 24 ساعة .. تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-02 / 4:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد ، عن تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى511856حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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