العثماني : القوانين الانتخابية الجديدة لن يكون لها تأثير على الحزب

هبة بريس ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي إن حزب العدالة والتنمية لن يتاثر كثيرا بفعل بعض مستجدات القوانين الانتخابية

العثماني الذي كان يتحدث في كلمة خلال لقاءه التواصلي مع اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، مساء أمس السبت فاتح ماي الجاري، اكد أن “ع قوة الحزب تكمن في قوته التنظيمية، وقدرته التواصلية، ومنهجه الإصلاحي، والأداء التدبيري الناجح لمنتخبيه في مختلف المواقع الانتدابية”.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء التشاوري الذي عقده العثماني مع إخوانه بسوس، بحضور عضو الأمانة العامة للحزب محمد أمكراز، كان مغلقا ولم تحضره وسائل الإعلام المحلية والوطنية، واكتفى الحزب بتعميم كلمة الأمين العام عبر بلاغ صدر في وقت متأخر من ليلة أمس السبت الأحد فاتح ماي الجاري.

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