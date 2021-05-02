المغربي نهيل أكرماض يتألق مع فتيان باريس سان جيرمان

هبة بريس ـ رياضة

يبصم اللاعب المغربي نهيل أكرماض على مستويات مميزة مع فتيان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي الفرنسي.

وازداد اللاعب نهيل أكرماض سنة 2004 بباريس، وقد بدأ مشواره مع سبورتينغ لافالوا، ثم انضم إلى إيفري، قبل أن يلتحق هذا الموسم بباريس سان جيرمان للدفاع عن قميص فريق الفتيان أقل من 17 سنة.

ووصفت وسائل إعلام فرنسية اللاعب المذكور بـ”الجوهرة النادرة”، نظرا للامكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها والتي جعلت منها واحدا من المواهب الصاعدة داخل الفئات الصغرى لنادي العاصمة الفرنسية.

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