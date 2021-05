جامعة محمد الخامس تحتل المركز الأول على المستويين الوطني والمغاربي

هبة بريس ـ الرباط

احتل المغرب المرتبة الرابعة على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العربي أيضا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التصنيف السنوي ” Global 2000 List by the Center for World University Rankings ” لسنة 2021-2022 وذلك ضمن أفضل 2000 جامعة عالمية من إجمالي 19788 جامعة تم تقييمها وذلك من خلال أربع جامعات عمومية.

وحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية فإن هذا الترتيب السنوي لأفضل جامعات العالم يصدر عن “مركز تصنيف الجامعات العالمية “CWUR منذ سنة 2012 وهو منظمة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في تقييم أنظمة التكوين والبحث.

وأضاف المصدر ذاته أن جامعة محمد الخامس بالرباط تميزت هذا العام باحتلالها المركز الأول على المستوى الوطني والمغاربي، كما احتلت المرتبة 9 بين الجامعات العربية والمرتبة 11 بين الجامعات الأفريقية والمرتبة 946 على مستوى العالم في تصنيف 2021-2022 مما يجعلها في قائمة 4.8٪ من أفضل الجامعات في العالم.

