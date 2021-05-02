سطات...سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري
الصورة تعبيرية

سطات…سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري

2021-05-02 / 2:09 مساءً
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محمد منفلوطي_هبــة بريس

لقي أستاذ التعليم الابتدائي مصطفى الشعباوي ظهر اليوم الأحد مصرعه في حادثة سير مروعة بحي مجمع الخير بقلب مدينة سطات، بعد إصابة بليغة على مستوى الرأس في اصطدام قوي جرى بين دراجته النارية وسيارة.

الخبر الفاجعة الذي خلف موجة استياء وتذمر وحزن عميق داخل اسرة التعليم بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، لاسيما وأن الرجل كان يعد من رجالات التعليم المشهود لهم بالعطاء والجدية والكلمة الطيبة كرجل تعليم كان يشتغل قيد حياته بمجموعة مدارس الكوشة، كما أن الرجل كان مداوما على صلواته الخمس وكذا بره بوالدته التي ظل يرعاها لسنوات دون كلل ولا ملل.

الرجل الذي كان يمتطي دراجته النارية وهو في طريق العودة صوب منزله بعد قضاء مآربه وشراء مستلزمات العيد لأبنائه، تفاجأ بسيارة بالمدار الحضري بحي مجمع الخير غير بعيد عن منزله، أردته قتيلا ليتم نقله صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، فيما تم فتح تحقيق مع سائق السيارة.

الحادثة المروعة ألقت بظلالها المحزنة على المشهد التعليمي وكذا أقارب وأسرة الضحية، فيما تحول محيط مستشفى الحسن الثاني الى قبلة للمعزين والمواسين وسط نوبات وهيستيريا البكاء، فيما وقف زملاءه في مهنة التدريس مذهولين من هول الفاجعة….رحم الله الفقيد واسكنه فسيح الجنان…إنا لله وإنا إليه راجعون.

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