ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة "كوفيد-19" الهندية
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ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة “كوفيد-19” الهندية

2021-05-02 / 1:49 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف الوزير، أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رصدت لدى زائر هندي تم فحصه في مطار كوالالمبور الدولي.

ولم يذكر الوزير متى تم رصد الإصابة بالسلالة الهندية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية بأنها “تستحق الاهتمام” بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار، أو يسبب أعراضا حادة، أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وتابع أدهم قائلا: “ننصح المواطنين بالتزام الهدوء.. كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة”.

وأعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل 3418 إصابة جديدة بالمرض، مما رفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 415012، فيما بلغت الوفيات 1500.

وتواجه ماليزيا ارتفاعا في حالات الإصابة بالمرض، وحظرت يوم الأربعاء الرحلات الجوية من وإلى الهند، ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأطلقت ماليزيا في فبراير برنامجا للتحصين والوقاية من كوفيد-19 على مستوى البلاد بهدف إعطاء اللقاح لثمانين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة خلال عام.

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