الاحرار يندد بضرب قيم الاحسان
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“الأحرار” يندد بضرب أطراف سياسية في قيم الإحسان

2021-05-02 / 1:32 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا يندد من خلاله “محاولة أطراف سياسية الضرب في قيم الإحسان والتضامن الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، وعبر عن رفضه لـ”الابتزاو والإرهاب الفكري”

وعبر الحزب عن استغرابه “توقيت هذه الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على أسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”.

وأكد التجمع الوطني للأحرار أنه “لا يمكن أن يسمح لأي كان أن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري أو أن يقدم له الدروس لأن تاريخه السياسي الناصع البياض لم يسجل قط أن سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية”.

وذكر الحزب “من ألِفَ على استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه او لتلميع صورته، أن مثل هذه الأساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على احد”. :

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تعليق واحد

  1. الباب مشرع لكم لتدخلوا الى قمة المسؤولية كيفما شئتم و تدشينات وزراءكم و تحركات جمعياتكم حلال عليكم حرام على غيركم لأن ذلك الغير انتهت صلاحية استخدامه بكل بساطة … احزابكم الكرتونية كلها وجهان لعملة واحدة لم ير منكم المغاربة سوى التناطح على مصالحكم و التمثيل داخل البرلمان صراخا و تقشابا و نوما و المواطن البسيط يكتوي بمار الحياة يتلقى الضربات من كل جانب و ليس له الا الله سبحانه و تعالى و الدليل هو علاج و لقاحات كورونا إذ لو كان الامر بيدكم لجردتم المواطنين من اخر فلس وقد بدـأتم يومها في الحديث عمن سيدفع ومن يستثنى لكن حكمة ملك البلاد حالت دون ذلك و رجعتم القهقرى خانعين مستسلمين تعضون اصابع الندم على ضياع فرصة عمركم و لك الله يا وطني

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