“الأحرار” يندد بضرب أطراف سياسية في قيم الإحسان

هبة بريس ـ الرباط

اصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا يندد من خلاله “محاولة أطراف سياسية الضرب في قيم الإحسان والتضامن الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، وعبر عن رفضه لـ”الابتزاو والإرهاب الفكري”

وعبر الحزب عن استغرابه “توقيت هذه الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على أسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”.

وأكد التجمع الوطني للأحرار أنه “لا يمكن أن يسمح لأي كان أن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري أو أن يقدم له الدروس لأن تاريخه السياسي الناصع البياض لم يسجل قط أن سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية”.

وذكر الحزب “من ألِفَ على استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه او لتلميع صورته، أن مثل هذه الأساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على احد”. :

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