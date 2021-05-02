هيئة تضم 250 جمعية تترافع ضد قانون تقنين الكيف

هبة بريس ـ الرباط

اصدرت “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21،” المتعلق بتقنين الكيف والتي تضم أزيد من 250 جمعية مغربية مستقلة بلاغا تقول فيه أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.

وسجلت أنها قامت بعقد لقاء في البرلمان مع بعض الفرق البرلمانية لتقديم المذكرة وعرض الأسباب التي دعت إلى ترافع الهيئة كطرف عن المتضررين من المشروع خاصة من فئة الشباب.

وطالبت الهيئة بإلغاء المشروع نظرا لما وصفتها بالثغرات التي اعترت بنوده، و للعواقب الوخيمة المتوقعة من هذا التقنين، و لاسيما أن الحكومة لم تقم بتقديم أي دراسة لأثر هذا القانون متجاهلة بذلك كل الدراسات العلمية و التقارير الدولية التي تؤكد خطورة هذا التقنين.

وعبرت الهيئة عن تخوفها من أن يكون تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، تمهيدا لقوانين تابعة له، ترفع التجريم عن استعماله للتخدير والترفيه.

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