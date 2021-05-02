"التربية الوطنية" تنفي صحة ما نُشر عن تعديلها للمقتضيات المتعلقة بملف المتصرفين التربويين
في الصورة : سعيد امزازي

“التربية الوطنية” تنفي صحة ما نُشر حول تعديلات متعلقة بملف المتصرفين التربويين

2021-05-02 / 11:59 صباحًا
1
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صحة بلاغ منسوب للوزارة، يتعلق بتعديل المقتضيات الخاصة بملف المتصرفين التربويين.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها ، أن البلاغ المفبرك تحدث عن عرض تلك التعديلات لمسطرة المصادقة على القطاعات الحكومية المعنية، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.

وجدد المصدر ذاته التذكير بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وخلصت الوزارة إلى أنها “تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة لأمزازي : تُخضع الحوار القطاعي لمزاجك بعيدا عن الضوابط والقوانين

نقابة لأمزازي : تُخضع الحوار القطاعي لمزاجك بعيدا عن…

2021-04-30 / 5:08 مساءً
Photo of طرفاية: مؤسسة تعليمية تتلقى هبة من سفارة كوريا الجنوبية

طرفاية: مؤسسة تعليمية تتلقى هبة من سفارة كوريا الجنوبية

2021-04-30 / 9:35 صباحًا
Photo of أمزازي يوقع اتفاقية لإدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في التعليم

أمزازي يوقع اتفاقية لإدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في التعليم

2021-04-29 / 1:17 مساءً
Photo of الفرنسي موران يناقش مفهوم “التعقيد” في مختلف تجلياته ببنجرير

الفرنسي موران يناقش مفهوم “التعقيد” في مختلف تجلياته ببنجرير

2021-04-29 / 8:30 صباحًا
Photo of أكادير .. الطالبة الباحثة “سهام” تناشد وزير التعليم: “لقد سيسوا أطروحتي”

أكادير .. الطالبة الباحثة “سهام” تناشد وزير التعليم: “لقد…

2021-04-28 / 2:58 مساءً
Photo of أمزازي : التوظيف الجهوي العمومي مكننا من توظيف 100 ألف أستاذ

أمزازي : التوظيف الجهوي العمومي مكننا من توظيف 100…

2021-04-27 / 11:51 مساءً
Photo of أمزازي: “لايمكنني السكوت على تسمية أطر الأكاديميات ب”المتعاقدين”

أمزازي: “لايمكنني السكوت على تسمية أطر الأكاديميات ب”المتعاقدين”

2021-04-27 / 12:40 مساءً
Photo of تارودانت .. سائق سيارة للنقل المدرسي يترك تلميذات في الخلاء “فيديو”

تارودانت .. سائق سيارة للنقل المدرسي يترك تلميذات في…

2021-04-27 / 12:20 مساءً
Photo of ملف “أساتذة التعاقد”.. مرصد يدعو إلى فتح “حوار جاد ومسؤول”

ملف “أساتذة التعاقد”.. مرصد يدعو إلى فتح “حوار جاد…

2021-04-27 / 11:37 صباحًا
Photo of بهدف الارتقاء بالرياضة المدرسية.. أمزازي يوقع عددا من الاتفاقيات

بهدف الارتقاء بالرياضة المدرسية.. أمزازي يوقع عددا من الاتفاقيات

2021-04-26 / 4:08 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق