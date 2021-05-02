“التربية الوطنية” تنفي صحة ما نُشر حول تعديلات متعلقة بملف المتصرفين التربويين

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صحة بلاغ منسوب للوزارة، يتعلق بتعديل المقتضيات الخاصة بملف المتصرفين التربويين.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها ، أن البلاغ المفبرك تحدث عن عرض تلك التعديلات لمسطرة المصادقة على القطاعات الحكومية المعنية، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.

وجدد المصدر ذاته التذكير بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وخلصت الوزارة إلى أنها “تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”.

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