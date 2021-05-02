الحسيمة .. توقيف شخصين تورطا في حيازة مخدر الكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، مساء أمس السبت فاتح ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بفرقة مراقبة التراب الوطني بالحسيمة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط المشتبه فيه الأول، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة وبحوزته 25 غراما من نفس المخدر.

وأضاف البلاغ، أنه تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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