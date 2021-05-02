جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
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جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان

2021-05-02 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

شهدت منطقة عزبة الريس بحي المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، جريمة اغتصاب جماعي بشعة ضد فتاة تعاني من إعاقة ذهنية في وضح النهار، وخلال أحد أيام شهر رمضان

وتعود تفاصيل الجريمة إلى أسبوع مضى، حين دعا شاب شقيقته، التي تعاني من تأخر عقلي، والبالغة من العمر 21 عاما، لتقضي اليوم رفقته وزوجته وأطفاله

إلا أن 3 شباب اعترضوا طريقها واستدرجوها لشقة بنفس المنطقة.

وبعد اختفاء الفتاة، قلق أهلها عليها وبدأت رحلة البحث على مدار 24 ساعة، إلى أن تم العثور عليها واقفة أمام ناصية شارع داخل المنطقة، وتبدو عليها آثار الاعتداء.

وبحسب الشهود، قام 3 أشخاص باصطحاب الفتاة وحبسوها داخل شقة بالمنطقة بعد أن تناوبوا على اغتصابها، ولم يغلقوا باب الشقة حين انتهوا منها فتمكنت من الهرب.

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تعليق واحد

  1. ليسوا لانهم في مصر فهم مسلمين
    المسلم من سلم الناس من يده ولسانه
    وكم من مشرك وكافر لديهم اخلاق الاسلام ولو لم يؤمنوا
    هؤلاء اسوء من الوحوش الادمية، هم ومن اطلق عليهم المخدرات

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