كورونا حول العالم
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قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

2021-05-02 / 8:59 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

افادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 151.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 151.768.526، وإجمالي الوفيات 3.188.206.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ576722 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.398.650.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ406437 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 14.725.975.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 216907، وإجمالي إصابات 2.344.755.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ211853، وإجمالي إصابات 19.164.969.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127782، وإجمالي إصابات 4.434.157.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 121033 وإجمالي إصابات 4.035.617.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 108675، وإجمالي إصابات 4.759.902.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 104867 وإجمالي إصابات 5.703.505.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات83111 ، وإجمالي إصابات 3.410.821.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 78216، وإجمالي إصابات 3.524.077.

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