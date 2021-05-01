رغم المنع CDT تحتفل بفاتح ماي بتازة حضوريا في وقفة احتجاجية

ع محياوي _ هبة بريس

بالرغم من قرار المنع الذي أعلنت عنه الحكومة وتوصلهم به من طرف السلطات المحلية بتازة بخصوص احتفالات فاتح ماي، اليوم السبت، خرج مناضلي و مناضلات الفرع المحلي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة للشارع قرب مقرهم في وقفة احتجاجية.

ونددت النقابة المذكورة ،خلال الوقفة التي شاركت فيها أيضا جميع النقابات المنضوية تحت لوائها، بالمنع رافعين شعارات ترفض استغلال الحجر الصحي من أجل تمرير قوانين ومشاريع تراجعية ضد الحقوق الأساسية للطبقة العاملة حسب مصدر هبة بريس.

وكانت ذات النقابة قد دعت، في بيان لها حسب ذات المصدر، الأسبوع الماضي، إلى تخليد الذكرى السنوية لعيد العمال، بشكل حضوري، وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتلبية الملفات المطلبية للعمال والموظفين .

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