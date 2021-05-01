طرفاية : إصابات إثر حادث خطير قرب جماعة الدورة

هبة بريس – أشعبان لحبيب

شهدت الطريق الوطنية رقم واحد، بين طرفاية والجماعة الترابية الدورة، عصر اليوم السبت 1 ماي2021، انقلاب سيارة خفيفة من نوع “فورد، ” على متنها 3 أشخاص كانت في إتجاه مدينة العيون قادمة من كلميم.

وحسب شهود عيان من مكان الحادث، الذي أكد على أن السائق فقد السيطرة على مقود “السيارة الخفيفة”، مما تسبب في فقدان مصارها و إنقلابها وتدحرجها عدة مرات على قارعة الطريق “الصورة”.

الحادث أدى إلى إصابة سائق السيارة على مستوى الرأس، تم نقله إلى مستعجلات مستشفى مدينة طرفاية، وذلك عبر سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، في حين لم يصب مرافقيه بأي إصابات حيث حلت على وجه السرعة عناصر من الدرك الملكي الترابي التابع لسرية طرفاية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل معرفة تفاصيل وملابسات الحادث.

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