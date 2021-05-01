حكيمي يقود انتر ميلان للفوز و يقربه من تحقيق اللقب

هبة بريس_ متابعة

قاد الدولي المغربي أشرف حكيمي مجددا فريقه انتر ميلان لتحقيق فوز ثمين خارج قواعده على حساب مضيفه كروتوني بهدفين لصفر (0-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب “إزيو سيدا”برسم الجولة الـ 34 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

و بهذا الفوز يكون أشرف حكيمي ،الملقب من قبل وسائل الاعلام الايطالية ب”القطار السريع” قد ساهم في تقريب فريقه من حسم لقب الكالشيو ، حيث رفع انتر رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة .

وفي حال هزيمة أتالانتا غدا الأحد أمام مضيفه ساسولو، فإن رجال المدرب أنطونيو كونتي سيتوجون رسميا بلقب الدوري الإيطالي.

و بالعودة الى مجريات اللقاء فقد نجح “النيراتزوري”في افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 69 بواسطة البديل كريستيان إريكسين.

وفي الانفاس الاخيرة ، تمكن اشرف حكيمي من تسجيل هدف تأكيد الفوز للانتر ، في الدقيقة 90 + 2، مستغلا بمهارة كبيرة تمريرة من زميله باريلا ليتوغل داخل مربع العمليات ويسدد الكرة بين قدمي حارس كروتوني .

و يبصم مدافع اسود الاطلس على حضور متميز في الكالتشيو الايطالي حيث رفع رصيد الى سبعة أهداف .

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