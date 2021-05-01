أكادير: الدلاح يرسل عائلة إلى المستعجلات، والإبنةالصغيرة تفارق الحياة بسببه

أحمد وزروتي: هبة بريس

تسبب البطيخ الأحمر أو مايسمى ب”الدلاح” في وفاة طفلة صغيرة تبلغ من العمر عشر سنوات، بعد تعرضها لتسمم ، أمس السبت 30 أبريل 2021.

وفي تفاصيل القضية، فقد استقبلت مصحة خصوصية بأكادير مساء أمس السبت طفلة صغيرة في حالة حرجة، تتقيأ باستمرار، حيث أكدت مصادر هبة بريس أن التدخلات العلاجية لطاقم المصحة لم يستطع معها إنقاذ الفتاة الصغيرة دات الربيع العاشر.

وأضافت مصادرنا أن أفرادا من عائلتها، والذين كانوا في نفس الوقت يتقيأون من الفينة إلى الأخرى، خضعوا أيضا للعلاج لكن حالتهم استقرت بعد مرور مدة قليلة لخضوعهم إلى العلاج.

وأكدت عائلة الضحية أنهم أحسوا بمغص كبير بعد تناولهم للبطيخة الحمراء، مما جعلهم يتوجهون صوب المصحة، لكن ابنتهم الصغيرة لم تستطع مقاومة التسمم، ووافتها المنية داخل المصحة.

وفور علمها بالأمر فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع مع الأمر بإجراء تشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

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