“وضع أكثر من مؤلم”.. لماذا تأخرت الحكومة المغربية في إرسال قارورات الأوكسجين الى الهند ؟

2021-05-01 / 8:44 مساءً
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هبة بريس- الرباط

مع إعلان عدة دول إرسال مساعدات إلى الهند التي تواجه أزمة وبائية خطيرة بفيروس كورونا، تساءل عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تأخر الحكومة المغربية في إعلان التضامن مع الهند في محنتها.

وفي الوقت الذي سارعت فيه دول الى إحداث خطوط جوية مع الهند لارسال مساعدات طبية بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطيرة غير مسبوقة، يبقى موقف الحكومة محط تساؤلات حول أسباب التاخر في ارسال قنينات الأوكسجين للبلد الأسيوي الذي عبرت قيادته السياسية مؤخرا عن مواقف داعمة للوحدة الترابية للملكة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي.

وسارعت عدد من الدول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الى ارسال مساعدات طبية الى الهند ، كما أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن إرسال مساعدات عاجلة إلى الهند، لمواجهة استفحال جائحة كورونا.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على “فيسبوك”، مساء اليوم السبت، أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند، لمساندتها في التصدي لاستفحال وباء فيروس كورونا.

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