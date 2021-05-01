نقابة “مخاريق” تنتقد استغلال الجائحة للاجهاز على حقوق الطبقة العاملة

هبة بريس- الرباط

جددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل رفضها لاستغلال جائحة كورونا واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية، وذلك بمناسبة عيد الشغل الذي يخلد في فاتح ماي من كل سنة.

جاء ذلك في نداء لأكبر نقابية مركزية في المغرب انتقدت فيه بشدة ما وصفته بالموقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل.

وأدانت النقابة نفسها تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دورة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، وسجلت بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.

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