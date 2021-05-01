13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

2021-05-01 / 6:31 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم السبت نقلا عن مسؤولين يمنيين بأن فيضانات عارمة اجتاحت أجزاء من البلاد نتيجة لسقوط أمطار موسمية غزيرة وأودت بأرواح 13 شخصا على الأقل بينهم طفلان

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم للوكالة إن الضحايا يتوزعون بين محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي، مشيرين إلى أن محافظات عدن وتعز وحضرموت تضررت أيضا من الأمطار، حيث دمرت السيول عددا من المنازل والمركبات.

وذكرت مصادر الوكالة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ بعض السكان المحاصرين في سياراتهم.

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