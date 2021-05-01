أزمة سد النهضة.. دعم الجزائر لاثيوبيا يُغضب مصر

هبة بريس- مكتب طنجة

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات شمال افريقيا والشرق الأوسط، إن الشعب المصري لن ينسى الموقف الجزائري المعادي لمصر والداعم لإثيوبيا بملف سد النهضة، حيث تتخذ الجزائر مواقف عدائية بشان الشعب المصري منذ سنوات، حتى خلال الأزمة الليبية، مضيفة أن الشعب المصري لن ينسى مواقف الشعب المغربي بقيادة الملك محمد السادس في دعم مصر وموقفها حيال أزمة سد النهضة.

ويأتي الغضب المصري من موقف الجزائري بعد اللقاء الذي جمع سفير إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الجزائر ، نيبيات غيتاتشو، مع وزير الموارد المائية الجزائري، ميهوبي مصطفى كامل، يوم 27 أبريل الذي اعربت فيه الجزائر عن حق إثيوبيا في تنمية مواردها الطبيعية ،وتجديد التزامها الكامل بمشاركة خبراتها في حماية موارد اثيوبيا المائية.

وأشادت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموقف المملكة المغربية الداعم لمصر بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي والمباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره المصري سامح شكري.

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