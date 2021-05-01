اسبانيا تبرمج رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط الى ميناء الجزيرة الخضراء

هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت السفارة الإسبانية في الرباط، عن تنظيم رحلة بحرية استثنائية جديدة، لنقل المواطنين الإسبان والمقيمين في إسبانيا من المغرب، عبر ميناء طنجة المتوسط.

وأعلنت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الرحلة الجديدة ستربط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، حيث ستنطلق يوم 5 ماي المقبل.

وأكدت السفارة أنه يجب أن يكون المسافرون قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا، وستعتمد معايير الصعود إلى الباخرة على ترتيب الطلب وتخضع لتوفر الأماكن والدفع.

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